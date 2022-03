Trois arrestations pour contrebande de tabac en Beauce-Etchemin

La femme de 32 ans et son enfant âgé de 18 mois de la région de Québec qui étaient activement recherchés depuis plusieurs jours ont été localisés en début de soirée, jeudi, dans la petite localité de Hagar, située à peu près à mi-chemin entre North Bay et Sudbury, dans le nord de l’Ontario. Les deux personnes semblaient en bonne santé. La Sûreté du Québec (SQ) précise que ce sont certains de ses enquêteurs de la division des crimes majeurs qui ont localisé le véhicule en lien avec l’appel à la population, une berline Chrysler 300 de couleur blanche. La SQ a donc avisé la Police provinciale de l’Ontario (PPO) qui s’est assurée, vers 22h45, de sécuriser l’enfant, James Audet, et de prendre en charge les deux personnes d’âge adulte qui se trouvaient avec lui. Il s’agit de la mère de l’enfant, Jacqueline Beaudoin-McClintock, et d’une autre personne dont on ignore l’identité. La SQ devrait communiquer d’autres informations à leur sujet vendredi. Jacqueline Beaudoin-McClintock est l’ex-conjointe de Nicolas Audet, récemment victime d'un meurtre à Saint-Isidore, en Beauce, qui était le père de James Audet. C'est elle qui a la garde légale de l'enfant. La SQ n’a pas encore fait publiquement de lien entre le meurtre de M. Audet et l’avis de recherche pour retrouver son ex-conjointe.