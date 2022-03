Accident de motoneige à Frampton: la victime est Benoît Drouin

La victime de l'accident de motoneige survenu hier soir à Frampton est Benoît Drouin, un homme d'affaires âgé de 66 ans, résident de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Ce dernier était président du groupe Camnor à Beauceville, comprenant Quirion Métal, Acier Trimax, EZ Steel, Structures DE BEAUCE, Structures XL et Conn-X. Il était également le fondateur de l'entreprise Interbois à Saint-Odilon.

Rappelons qu'il a succombé à des blessures causées par un accident de motoneige survenu hier soir vers 20 h à Frampton.

Benoît Drouin était donc un homme d'affaires connu en Beauce, et un homme de famille selon les mots de ses proches. « Un homme ambitieux, généreux, persévérant. Mais aussi un éternel enfant. Nous sommes une famille tissée serrée. Grâce à lui. Aujourd’hui je me permets de mettre un genou sur sol. Mais nous serons forts. C’est ce qu’il aurait souhaité. Il va terriblement nous manquer », a indiqué sa fille Marie-Ève.

Pour les 25 ans d'existence de l'entreprise Interbois en novembre dernier, elle lui avait écrit une lettre. Nous retranscrivons ici ses mots qu'elle estime très justes dans ces circonstances.

« Papa,

Il y a 25 ans déjà, tu semais un rêve. Tu osais planter un arbre dans la petite paroisse de Saint-Odilon-de-Cranbourne, un espace nature au cœur d’un monde de possibilités. Tu voyais grand. Tu regardais loin. Ton objectif étant de convaincre les gens de ta région de croire en la croissance économique de cette luxuriante municipalité.

L’entreprise Interbois était née, avec à sa base un leader aux bonnes valeurs. Tu as vite compris que les dirigeants d’entreprise ne sont pas nécessairement ceux qui se tiennent à la cime de l’arbre pour voir les branches pousser. Tu as été de ceux qui s’ancrent les pieds bien au sol pour soutenir l’arbre en entier quand les branches s’agitent au vent. Il faut travailler fort pour arriver à garder un arbre en santé et c’est en équipe que tout se joue.

Par ta façon de voir les choses et ta passion, tu as su récolter l’intérêt des gens qui t’entourent. On a tous senti ton énergie à développer cette compagnie. Et quand un dirigeant agit avec cœur, tout le monde le suit. C’est en partie pour cette raison que dès l’âge de 16 ans, je me suis impliquée au sein de cette entreprise conviviale qui deviendrait dorénavant familiale. J’y travaillais les fins de semaine et durant les vacances d’été pour te donner un coup de main. Je m’y suis connectée en entier après mes années d’université.

Aujourd’hui, je n’oublie jamais de renouer avec mes racines. Nos racines et nos valeurs contribuent à l’essence de notre identité, à mon équipe et à moi. Se souvenir d’où nous venons ajoute conviction et assurance aux trajets que nous prenons et nous sommes heureux de contribuer au développement de notre communauté.

Tu vois Papa, je continue de nourrir ton rêve, mais je ne suis pas seule. Oh non! Tous les jours, notre entreprise familiale vibre par cette belle gang qui fait de notre terreau un terreau fertile. Depuis les 25 dernières années, nous transformons le bois en produits de finition intérieure, mais au-delà de notre métier, nous cultivons des relations. Des relations durables avec nos employés, nos partenaires et nos clients. C’est la force de ce réseau et le travail d’équipe soutenu qui guident Interbois vers de nouveaux sommets. Les couleurs de notre feuillage se modernisent. Notre nature se solidifie. L’avenir se veut florissant. Les fruits de l’arbre mûrissent et tombent parfois, mais dès leur chute, ils enrichissent le sol pour créer des racines plus profondes et plus fortes.

Tu nous as appris à toujours demeurer forts, et à nous relever quoiqu’il arrive. Merci Papa pour le legs de confiance, de force et cette détermination inébranlable qui t’habite. Il y a 25 ans, tu as semé un rêve, et on le vit tous avec toi aujourd’hui!

Je t’aime,

Marie-Ève »

Avec la collaboration de Claude Poulin.