Accident: la route 204 fermée à la circulation entre Saint-Georges et Saint-Martin

Un homme originaire de Sherbrooke, a été arrêté hier par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Nouvelle-Beauce pour son implication dans de nombreux méfaits commis sur le territoire des MRC de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce. Le suspect serait impliqué dans plusieurs dossiers de vols dans des véhicules, de possession de biens criminellement obtenus, de fraude par carte, de bris de probation, de possession de cocaïne et de méfait sur véhicule. L’homme de 53 ans avait également sept mandats d’arrestation d’émis contre lui au moment de son arrestation. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.