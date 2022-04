Le fugueur de Lévis a été retrouvé

À Beauceville, les équipes de recherche terrestre et nautique de la Sûreté du Québec ont repris leur travail ce matin afin de retrouver l'homme qui conduisait la camionnette de type pick-up qui a sombré dans la rivière Chaudière dimanche après-midi et qui a été récupérée hier, sans personne à bord. Un important déploiement d'agents, à bord de VTT et d'embarcation, a entrepris le travail sur les berges de la rivière, ainsi que sur le cours d'eau lui-même, dont le niveau est très haut en ce temps-ci de l'année et le courant très puissant.