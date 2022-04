Des plongeurs de la SQ font des recherches en lien avec la disparition de Mathieu Poulin

Les plongeurs de la Sûreté du Québec sont présentement dans le secteur de la route 214 à Milan, dans le cadre des recherches pour retrouver Mathieu Poulin, disparu le 17 décembre dernier.

C'est ce qu'a confirmé ce matin l'agente Valérie Beauchamp, porte-parole pour la Sûreté du Québec. « Suite à des démarches d'enquête, des recherches ont été effectuées hier et puis c'est en lien avec la disparition de Mathieu Poulin », a-t-elle précisé.

Rappelons que l'homme de 34 ans de Saint-Robert-Bellarmin a été vu pour la dernière fois en Estrie le 17 décembre dernier, vers 11h, alors qu’il faisait un plein d’essence pour son véhicule.

En décembre dernier, Mathieu Poulin se déplaçait à bord d’un véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Nissan Murano de l’année 2006, de couleur noire, immatriculée M53 XJM. Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il était vêtu d’un chandail à capuchon noir avec écritures blanches et de pantalons noirs. Il est un homme à la peau blanche, mesure 1,80 mètre et pèse 76 kilogrammes; ses cheveux et ses yeux sont bruns.

Toute personne qui croit apercevoir Mathieu Poulin est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911.