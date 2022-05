Feu à Saint-Gédéon: la maison est une perte totale

Vers midi vingt aujourd'hui, le Service de sécurité incendie de Saint-Gédéon-de-Beauce a été appelé pour un incendie de résidence dans le 4e Rang.

Selon le directeur du SSI, lorsqu’ils sont sortis de la caserne, une colonne de fumée noire était visible. À ce moment, le Service incendie de Saint-Martin/Saint-Théophile ont été demandé en entraide pour des pompiers et le transport d’eau.

À l’arrivée des unités, la maison était complètement embrasée. Le feu s’est propagé à grande vitesse, car il s’agissait d’une vieille résidence isolée au bran de scie. Malheureusement, la maison est une perte totale.

L’extinction s’est terminée vers 14 h. À cette heure, les pompiers cherchaient dans les décombres s’ils ne resteraient pas des biens et souvenirs récupérables.

La cause possible de l’incendie serait un bris électrique provenant de la prise électrique du four dans la cuisine.

Plus d’une vingtaine de pompiers étaient sur place pour l’intervention.

Heureusement, personne n’a été blessé. La résidente sera prise en charge par la Croix-Rouge.

