À travers la lentille de notre photojournaliste

Notre photojournaliste, Jessy Pouliot, prend à toute heure du jour — et parfois même de la nuit, des clichés d'une multitudes d'activités et d'événements, petits et grands, qui surviennent dans la grande région de la Beauce et ses environs.

Cette fois-ci il vous présente des portraits de pompiers en action lors de l'incendie qui a eu lieu à l'usine Matra à Saint-Martin, le 23 juin.