Congé de la fête du Travail: cinq décès sur les routes du Québec

De nombreuses opérations policières se sont tenues durant le long congé de la fête du Travail, soit du 2 au 5 septembre, sur l’ensemble du territoire.

Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue où, entre autres, le flux de circulation était plus important.

Malheureusement, cinq collisions mortelles sont survenues sur les routes et sur le réseau récréotouristique. Au total, cinq personnes sont décédées, dont quatre sur le réseau routier. L’an dernier, pour la même période, on dénombrait cinq collisions mortelles sur le réseau routier et six personnes avaient perdu la vie.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.

En cohérence avec la stratégie PISTE, qui place la vie humaine au cœur de ses priorités, les policiers ont intensifié leurs interventions au cours de ce long congé et incité les conducteurs à adopter un comportement responsable et à planifier leurs déplacements afin de réduire les risques d’être impliqué dans une collision.