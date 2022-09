Plus de 100 verrous pour arme à feu distribués à Saint-Georges

Tous les membres de la famille Grenier, originaire de la Beauce, sont sortis sains et saufs de l'ouragan Ian, qui a frappé la Floride hier, et qui continue sa course sur la Côte Est des États-Unis sous forme de tempête tropicale. « Nous quatre, on est correct. Les dommages sont plus à l’extérieur, avec plusieurs feuilles, branches et arbres qui ...