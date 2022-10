Marc André Grenon aurait pu faire d'autres victimes

Les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec ont procédé, le 12 octobre 2022, à l’arrestation de Marc-André Grenon, 47 ans, relativement au meurtre de Guylaine Potvin, à une tentative de meurtre et à des agressions sexuelles.

Le suspect a comparu par visioconférence dans les districts de Saguenay et de Québec suite à son arrestation et est demeuré détenu.

Rappelons que le 28 avril 2000 au matin, Guylaine Potvin, une étudiante au Cégep de Jonquière, a été retrouvé sans vie dans son logement de la rue Panet à Jonquière. Elle cohabitait avec deux copines, aussi étudiantes, qui étaient absentes la nuit des événements.



Les éléments de l’enquête démontrent certaines similarités avec un autre dossier mettant en lien un événement survenu à Ste-Foy en juillet 2000 où une autre étudiante vivant seule s’est fait agresser dans son logement. Cette dernière, laissée pour morte, a survécu à l’agression.

L’enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes mineures ou adultes.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute personne possédant de l’information sur cet individu ou concernant ses agissements peut, en tout temps, la transmettre de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.