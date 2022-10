Un homme de Sainte-Marie arrêté pour délit de fuite

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h 30, le Service incendie de Saint-Georges a été appelé pour se rendre sur la 127e Rue pour un incendie de véhicule. À l’arrivée des pompiers, à l’intersection de la 127e Rue et de la 22e Avenue, la camionnette était complètement embrasée. On ne compte que des dommages matériels et le véhicule est perte ...