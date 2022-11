Vol d'essence à Saint-Benoît-Labre

Les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête pour un vol d’essence survenu le 10 novembre à une station-service située sur la route 271, à Saint-Benoît-Labre.

Le contrevenant a fait lui-même le plein d’essence de son véhicule et a ensuite quitté sans payer. La SQ n'a pas indiqué le montant en argent de la gazoline dérobée.

L’enquête se poursuit.

Par ailleurs, un trousseau de clés, ainsi qu’un porte-monnaie contenant des cartes de crédits, de l’argent ainsi que documents divers ont été volés dans un véhicule à Saint-Gédéon.

À noter que les portières du véhicule n’étaient pas verrouillées lors de ce méfait qui a été commis le 9 novembre.

Aucun suspect n’a été arrêté pour l’instant alors que l'enquête est menée par des agents du poste de la MRC Beauce-Sartigan.

Excès de vitesse

Le 11 novembre vers 4 h 45, un policier de la MRC des Etchemins a intercepté un véhicule qui circulait à 143 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 204 à Saint-Prosper.

Le conducteur, un homme de 24 ans de Saint-Prosper, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1246 $ et 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours.

Prévention – Achats en ligne

C'est la période d'achat des cadeaux pour le temps des Fêtes et afin d’éviter d’être victime de fraude pour ceux effectués en ligne (ex. : faire vos achats sur un faux site, payer pour un faux produit, payer pour un service qui ne sera jamais rendu, etc.), la Sûreté du Québec invite les consommateurs à respecter les consignes suivantes :

• Ne réalisez aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics (p. ex. dans un café) en raison de leurs brèches ou failles de sécurité;

• Recherchez des sites de détaillants disposant de sites Web sécurisés (barre d’adresse débutant par « https:// » et présence d’un cadenas en position fermée);

• Privilégiez le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son site Web (sécurisé); • Renseignez-vous sur le détaillant avant de procéder à la transaction (ex. présence de coordonnées, de politiques de livraison et de retour);

• Supprimez le numéro de carte de crédit de votre appareil après chaque achat;

• Ne donnez jamais de renseignements personnels lors d’un achat.