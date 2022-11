Québec En Alerte: un test sera effectué aujourd'hui à 13 h 55

Un test du système Québec En Alerte sera effectué le 16 novembre 2022, à 13 h 55, à l'occasion d'une journée pancanadienne établie pour ces vérifications.

Cette démarche est effectuée pour assurer le bon fonctionnement du système et la sécurité de tous. Elle permet notamment de vérifier que les alertes sont correctement diffusées à la radio, à la télévision et sur les appareils mobiles, et de sensibiliser la population au signal sonore émis lors de l'alerte. Le message qui sera diffusé à cet effet le 16 novembre prochain précisera qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens.

Le système Québec En Alerte informe rapidement la population dans le cas où elle doit se mettre à l'abri ou adopter un comportement de sécurité en raison, par exemple, d'une tornade, d'un risque d'explosion ou d'une autre menace pour la vie. Il permet aussi la diffusion d'une Alerte AMBER ayant pour but de transmettre rapidement de l'information lorsqu'un enfant est enlevé et que les autorités craignent pour sa vie.

Il est à noter que les messages d'alerte au public sont diffusés simultanément en français et en anglais. Il n'est pas possible de se désabonner de ce service essentiel. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible avec un réseau LTE et être connecté à un tel réseau au moment où l'alerte est lancée.