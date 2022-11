Les policiers de la Sûreté du Québec ont perquisitionné aujourd'hui deux bâtiments, l’un sur la 118e rue à Beauceville et l’autre sur le chemin Royale à Notre-Dame-des-Pins, pour une saisie de marijuana. Ainsi, plus de 45 000 grammes de cannabis en vrac, plus de 285 plants de cannabis, une arme à feu calibre .30 et de l’argent comptant ont été ...