Conduite avec les capacités affaiblies: quatre arrestations

Au cours de la dernière semaine, les agents du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de quatre individus pour conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies.

D'abord, le 26 novembre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés pour une collision matérielle sur la 130e rue à l’intersection de la 1e avenue, à Saint-Georges.

Le conducteur, un homme âgé de 33 ans de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule fut remisé.

Le même jour, un homme âgé de 70 ans de Saint-Georges a été arrêté sur le stationnement du 8950 boulevard Lacroix à Saint-Georges pour garde et contrôle d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux d’alcool était de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Puis, le lendemain, dimanche 27 novembre, sur ce même boulevard Lacroix, une femme âgée de 35 ans, de Saint-Georges, a été interceptée et arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Le même jour, vers 3h15, les policiers de la MRC Beauce-Centre ont intercepté un automobiliste de Saint-Georges, sur le boulevard Renault à Beauceville, pour phares défectueux. L’homme de 18 ans a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies, cette fois par la drogue. À la suite de l’évaluation de celui-ci, son permis de conduire fût suspendu pour une période de 90 jours. Il comparaîtra à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Joseph de Beauce.

Excès de vitesse

Une policière de la MRC des Etchemins a intercepté un véhicule qui circulait à 105 km/h dans une zone de 50 km/h, sur la route 277 à Lac-Etchemin. Le tout s'est produit le 26 novembre vers 8 h.

Le conducteur, un adolescent de 17 ans de Lac-Etchemin, s’est vu remettre un constat d’infraction de 746$ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours.