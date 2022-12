ONC Alcool et drogue: la SQ sensibilisait les conducteurs hier soir

Voir la galerie de photos

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont tenu quatre barrages hier soir en Beauce, dans le cadre de l'Opération Nationale Concertée (ONC) alcool et drogues.

Entre 20 h et minuit, ils ont sensibilisé la population quant à la consommation d'alcool et de drogue lorsque l'on est conducteur. « Lorsqu’on consomme on ne conduit pas! », a notamment rappelé Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec. En cas de consommation, il est notamment recommandé de faire appel à l'Opération Nez Rouge, de choisir un chauffeur désigné, ou de dormir sur place.

Les points de blocage ont été effectués à quatre emplacement différents, soit:

- à l'intersection de la 107e rue et du boulevard Lacroix à Saint-Georges,

- à l'intersection de la route 275 à la route 173 à Saint-Côme-Linière,

- à l'intersection de la route 271 et de la rue Principale à Saint-Benoit-Labre

- et à l'intersection de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges.

Au total, plus de 325 conducteurs ont été interpellés, six ont dû se soumettre à des tests à l’aide de l’appareil de détection approuvée et une épreuve de coordination des mouvements a été effectuée. On ne dénombre aucune arrestation. Qui plus est, lors du dernier barrage à Saint-Georges, une personne a été amenée au poste pour faire un test de dépistage de drogue, qui s'est finalement avéré négatif.

Rappelons que l’ONC alcool/drogues se poursuit et ce jusqu’au 2 janvier 2023. D’autres interventions policières auront lieu de façon aléatoire.