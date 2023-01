Une résidence détruite par un incendie à Sainte-Marguerite

Cet après-midi, une résidence sur la rue Saint-Pierre à Sainte-Marguerite a été complètement ravagée par un incendie.

C’est vers 16 h 10 que l’appel est rentré aux urgences. Plusieurs appelants ont composé le 9-1-1. À l’arrivée des pompiers du Service incendie de Sainte-Marguerite, des flammes et de la fumée étaient visibles à l’extérieur du bâtiment. Avec l’aide du SSI de Sainte-Hénédine.

Selon nos informations, l’incendie a possiblement débuté dans le garage. On ignore la cause de l’incendie, mais la MRC de La Nouvelle-Beauce est la Recherche des Causes et des Circonstances de l’Incendie (RCCI).

Il n’y a eu aucun blessé et la rue a été fermée le temps de l’intervention.

L'intervention s'est terminé à 18 h 45.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.