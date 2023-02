Une fin de semaine de surveillance sur les pistes de motoneige

Notre photojournaliste Jessy Pouliot a assisté à la première édition d’une ONC ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celles des autres usagers. Il en a profité pour rapporter des images.

Il est allé sur deux points d’interception soit à Lac-Etchemin près du magasin Korvette et sur le chemin neuf à Saint-Henri-de-Lévis. D’ailleurs, à ce dernier endroit, le Service de police de la ville de Lévis était sur place en plus de la Sûreté du Québec.

Les services de police du Québec, en collaboration avec Contrôle routier Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), ont tenu plusieurs opérations, sur des centaines de kilomètres partout en province, les 28 et 29 janvier.

En plus des nombreux messages de sensibilisation, près de 2000 motoneiges et véhicules tout terrain (VTT) ont fait l’objet de vérifications et plus de 200 constats d’infraction ont été émis lors de cette période dans toute la province.

Les interventions ciblaient des infractions récurrentes et comportements à risque tels que :

Le non-port du casque;

La capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux;

Le respect des arrêts obligatoire et de la signalisation;

La vitesse;

La non-détention de carte d’accès aux sentiers.

Les différents corps de police et partenaires ont également profité de l’ONC pour discuter avec la clientèle et répondre aux diverses questions reliées à la pratique de ce loisir d’hiver.

Tout au long de la saison, l’ensemble des intervenants poursuivra son travail principalement afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers du réseau récréotouristique.