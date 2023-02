Un feu de cuisinière réveille une famille au milieu de la nuit

Un feu de cuisinière a réveillé une famille de Tring-Jonction dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 1 h 15 du matin.

C'est sur l'avenue Saint-Henri que le Service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité a dû intervenir. À l'arrivée des pompiers, de la fumée sortait de la toiture.

Selon les explications du directeur du SSI, Israel Dodier, ce serait un feu de cuisson qui aurait démarré sur la cuisinière où un chaudron avait été oublié sur un rond.

Quatre adultes et un enfant ont donc été pris en charge par la croix rouge, mais personne n'a été blessé.

L'incendie s'est propagé à la résidence dont une bonne partie est endommagée, mais elle n'est pas en perte totale. Des travaux pourront être effectués pour remettre le tout en ordre .

Une quinzaine de pompiers étaient sur place jusqu'à environ 3h du matin.

Quoi faire en cas de feu de cuisson

Le gouvernement du Québec propose quelques conseils si un feu se déclenche sur votre cuisinière :

- N’essayez jamais d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau! L’eau alimente et propage le feu!

- Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes.

- Placez rapidement un couvercle de dimension appropriée sur le récipient en flammes.

- Si possible, fermez tous les éléments chauffants, le four et la hotte de cuisine.

- Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Le feu pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.

Si le feu est éteint, mais qu’il y a une accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer, et évacuez votre domicile.

Si le feu se propage, évacuez rapidement et appelez le 911.

Lorsque vous réintégrez votre maison après un incendie, remplacez votre cuisinière ou faites-la inspecter par un spécialiste avant de la réutiliser. Faites de même pour tout autre appareil de cuisson.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.