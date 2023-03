Intervention des services d'urgence pour des fils électriques et un accident

Un incident concernant des fils électriques sur la route 173 en direction de Vallée-Jonction et un accident sur la route 173 se sont déroulés hier soir.

Le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph s’est déplacé sur la route 173 en direction de Vallée-Jonction pour des fils électriques qui se retrouvaient très bas. À leur arrivée sur place, ils ont constaté que tous les fils étaient à la même hauteur qu’un homme.

Ainsi, il était impossible pour les véhicules de circuler et ils ont dû procéder à la fermeture du chemin pour attendre les services de réparation d’Hydro-Québec. Ils devaient s’assurer de ne laisser passer personne, car il y avait toujours du courant.

On ignore la raison pour laquelle cette situation s’est produite.

Accident sur l'autoroute 73

Le service ambulancier Dessercom de Sainte-Marie a été appelé sur l’autoroute 73 Sud à la hauteur du kilomètre 90 accompagné de policiers de la MRC Nouvelle-Beauce pour un accident.

Il s’agissait d’une camionnette de style « pick-up » qui tirait une remorque et qui s’est retrouvée à faire des tonneaux dans le terre-plein central. Les hypothèses sont la chaussée glissante en raison de la présence de neige.

Il y a eu deux blessés légers et ont été transportés au centre hospitalier de Lévis et on ne craint pas pour leur vie.

Le remorquage a été de longue durée. La voie de gauche de l’autoroute 73 a été fermée un bon moment.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.