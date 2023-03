Deux personnes arrêtées à Saint-Isidore pour possession de drogue

Lors d’une intervention auprès d’une personne en crise, les agents de police ont procédé à l’arrestation d’un homme de 33 ans et d’une femme de 27 ans, à Saint-Isidore pour possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

Au total, plusieurs milliers de comprimés de métamphétamine et plusieurs grammes de cocaïne ont été saisis, en plus d’argent canadien. Ils ont été libérés par citation à comparaître et devraient faire face à des accusations de possession en vue de trafic.

Capacités affaiblies

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont procédé à l’arrestation d’un homme de 34 ans, de Saint-Elzéar, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool le 19 mars, vers 2 h 30 du matin.

Ce dernier circulait sur la route 171 à Scott et il s'est d'abord fait interpellé pour une infraction au Code de la sécurité routière. Au poste, l’homme a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie était près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a donc été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remorqué. Il a été libéré par citation à comparaître et devrait faire face à une accusation criminelle pour conduite avec les capacités affaiblies.