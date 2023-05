Un incendie de roulotte au camping de La Roche D'or

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont effectué plus de 1 000 opérations visant à sensibiliser et conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route, entre le 28 avril et le 4 mai. Cela a donné ...