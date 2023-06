Un blessé mineur dans une sortie de route

Une enquête a été ouverte par Hydro-Québec afin de trouver la cause de la chute de plusieurs poteaux électriques, survenue hier soir sur la 87e rue à Saint-Georges et privant plus de 13 000 clients de courant. Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges a reçu un appel vers 17 h 30 ce dimanche, qui mentionnait qu’un poteau était brisé et ...