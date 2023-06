Accident de travail mortel à Saint-Martin: la CNESST dévoile ses conclusions

En novembre dernier, un salarié de l'entreprise Les Constructions Binet trouvait la mort sur le chantier de la nouvelle maison des aînés à Saint-Martin. Ce mardi 6 juin, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu ses conclusions.

Dans son rapport, la CNESST reprend la chronologie de l'accident pour débuter: « Le jour de l’accident, le travailleur s’apprêtait à descendre une composante d’acier au sous-sol du bâtiment à l’aide d’une plateforme élévatrice. »

« La composante d’acier, en appui sur les garde-corps de la plateforme, s’est déplacée, heurtant le charpentier-menuisier et l’entraînant à l’extérieur de celle-ci. Ce dernier a alors fait une chute d’environ six mètres. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté », a conclu le rapport de la CNESST.

Deux causes pour expliquer cet accident

Afin de mieux comprendre les origines de l'accident, et surtout de faire en sorte que ça ne se répète pas, la CNESST a déterminé deux causes. Une des composantes d'acier en appui précaire dans une plateforme a, selon le rapport, glissé hors de celle-ci et heurté le salarié, ce qui a provoqué sa chute.

Le rapport ajoute aussi que « la coordination et la supervision de la méthode de travail utilisée pour entrer des pièces et des équipements par le puits étaient déficientes ».

Afin de mettre en place des solutions suite à cet accident, la CNESST a interdit au maître d'oeuvre de l'entreprise concernée, la descente de matériel au sous-sol d'un bâtiment à l'aide d'une plateforme.

Les travaux ont pu reprendre sur le site après la soumission par le maître d’œuvre d'une méthode de levage signée et scellée par un ingénieur et avec une formation des salariés.