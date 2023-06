Plusieurs grands excès de vitesse en Beauce

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la Nouvelle-Beauce ont effectué plusieurs arrestations ces derniers jours pour des excès de vitesse. Un conducteur a également été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies.

Vers 3 h 00, le 1er juin, les agents de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux d’un accident sur la route 112, à Vallée-Jonction. Sur place, une camionnette était renversée dans l’accotement. Le conducteur, un homme de 19 ans résidant à Saint-Odilon, a été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges. À l’hôpital, l’individu a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et un prélèvement sanguin a été effectué et sera analysé pour en déterminer l’alcoolémie. Le véhicule a été remisé et le suspect a été libéré en attente des procédures.

Un conducteur de 45 ans de Sainte-Marie a été intercepté par les policiers du poste de la Nouvelle-Beauce le 25 mai dernier. Ce dernier circulait sur la route Marguerite-Bourgeoys à une vitesse de 89 km/h dans une zone scolaire limitée à 30 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 1 405 $ et 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours et son véhicule remisé.

133 km/h dans une zone à 70 km/h

Un grand excès de vitesse a eu lieu à Saint-Lambert sur la rue du Pont, le 21 mai dernier. Au volant, un homme de 18 ans de Saint-Anselme circulait à une vitesse de 133 km/h dans une zone limitée à 70 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 960 $ ainsi que 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu 7 jours et son véhicule remisé.

Les agents ont intercepté un véhicule le 19 mai à Saint-Joseph sur l'autoroute 73 en direction sud pour un grand excès de vitesse. Un homme de 33 ans circulait à motocyclette à 171 km/h dans une zone limitée à 100 km/h. Un constat d'infraction de 1 405 $ lui a été adressé ainsi que 14 points d'inaptitude. Le permis a été suspendu pour 7 jours et le véhicule remisé.

Pour terminer, le 12 mai dernier, les agents ont intercepté un véhicule pour un excès de vitesse important à Sainte-Marie sur l’autoroute 73 en direction nord. Une femme de 30 ans de Sainte-Marie, circulait à une vitesse de 165 km/h dans une zone limitée à 100km/h. Un constat d’infraction 1 330 $ lui a été donné, assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 7 jours et son véhicule a été remisé.