Plus de blessés graves sur les routes de Chaudière-Appalaches en 2022

Selon le dernier bilan routier présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), il y a eu 97 personnes blessées gravement sur les routes de Chaudière-Appalaches en 2022, soit une hausse de 13,3 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Pourtant, on remarque une baisse de 4,2 % au Québec.

Qui plus est, il y a eu 21 décès sur les routes de Chaudière-Appalaches en 2022, ce qui représente une diminution de 22,2 % par rapport à la moyenne entre 2017 et 2021. Cependant, il y a une hausse de 13,2 % à l'échelle du Québec.

« Un accident, c'est un accident de trop! Les données rendues publiques aujourd'hui sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a trait aux décès des piétons. Notre gouvernement déposera sous peu un plan d'action en sécurité routière. Nous avons la volonté ferme d'améliorer la sécurité sur nos routes et nous créerons les outils pour y arriver », a mentionné Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Le nombre de personnes blessées légèrement a quant à lui diminué de 6,1 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, s'élevant à 1 603. Au Québec, on remarque une baisse de 11 %.

Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1 721 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision de la route en 2022, soit 5,4 % de moins par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. On remarque également que c'est en baisse au Québec avec 10,4 % de moins.

Ceci dit, la province déplore tout de même 392 décès sur les routes en 2022.

Pire bilan pour les piétons

Dans ce bilan de la SAAQ on apprend aussi que le nombre de piétons décédés en 2022 est de 79, ce qui représente une augmentation de 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

« C’est le pire bilan routier pour les piétons des 15 dernières années. Les piétons paient malheureusement le prix de notre inaction collective pour les protéger. Ce bilan routier doit être l’électrochoc dont on a besoin au Québec afin d’agir concrètement pour réduire la part des piétons décédés sur les routes. Le plan d’action de la ministre des Transports et de la Mobilité durable doit être ambitieux et inclure des mesures structurantes à l’échelle du Québec permettant de sécuriser les déplacements des usagers vulnérables », a souligné Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

Un travail à l'échelle provincial

En 2022, plus de la moitié des personnes décédées (216 décès, soit 55,1 %) sont des occupants d'une automobile ou d'un camion léger. Néanmoins, on note des hausses importantes chez les usagers vulnérables. En effet, le nombre de piétons décédés présente une forte hausse, soit 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

À la lumière de ces données, la SAAQ entend poursuivre ses efforts de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Une vaste campagne sur le partage de la route et la protection des usagers vulnérables est d'ailleurs en cours depuis le 29 mai. Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025, qui précise les priorités d'action et concentre ses efforts sur six thèmes prioritaires : la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents.

« Derrière cette hausse des décès se cachent des drames humains qui auraient pu être évités. Avec la collaboration de nos différents partenaires, nous menons des travaux au sein du Comité d'analyse des décès des piétons. Ce comité a pour objectif de brosser un meilleur portrait des enjeux et de cibler les actions futures pour assurer la sécurité des piétons sur les routes. C'est en restant vigilant quant à nos comportements sur la route que nous pourrons assurer la sécurité de tous », a conclu Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec.