Deux feux de cuisson en moins de 24 heures en Beauce

Le Service de sécurité incendie de Saint-Joseph-de-Beauce a été appelé ce matin, un peu avant 8 h, pour un feu de résidence sur l'avenue du Moulin.

Lors de son arrivée, le premier officier sur place constate la fumée et confirme l'intervention. Le détecteur de fumée sonnait également, mais personne ne se trouvait dans la résidence, c'est un voisin qui a téléphoné aux services d'urgences.

Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie qui s'était déclaré au niveau de la cuisinière a rapidement été contrôlé et les dégâts sont limités.

La cuisinière a été transportée à l'extérieur, tout comme le chaudron qui a pris feu et fondu.

Notons que les pompiers de Beauceville ont été appelés en entraide de façon automatique.

À Saint-Georges hier soir

Les pompiers de Saint-Georges ont aussi été appelés pour un feu de cuisson. C'était ce dimanche soir, vers 22 h 05 sur le 1320 126e rue.

« À notre arrivée, on a constaté que c'était un feu de cuisson », a mentionné Frédéric Morin, chef du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, à EnBeauce.com. Un chaudron d'huile qui aurait été oublié sur le poële a déclenché un incendie.

« On rappelle de procéder avec des friteuses et non avec des chaudrons. C'est vraiment dangereux. »

Les pompiers se sont assurés que le feu ne se propage pas dans la résidence qui a tout de même dû être ventilée.

Les résidents qui se trouvaient à l'intérieur ont pu sortir sans soucis et ils ont été pris en charge par la croix rouge. Une quinzaine de milliers de dollars de dommages a été causée.

Les soldats du feu de Saint-Georges ont quitté les lieux vers 23 h 45.