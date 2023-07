Décès d'un camionneur à Saint-Frédéric: le coroner dépose son rapport d'enquête

Le rapport d'investigation du coroner Donald Nicole a été rendu public récemment concernant le décès de Jocelyn Vachon, 71 ans, d’East Broughton, survenu le 16 décembre 2022 sur la route 112 à Saint-Frédéric, après que le camion-remorque conduit par la victime se soit renversé.

Selon le cariste qui a effectué le chargement de la remorque de M. Vachon le matin du 16 décembre 2022, contrairement aux autres camionneurs, ce dernier n’utilisait jamais de tapis de friction et n’amarrait jamais sa cargaison. Le jour de l'accident, le chargement était constitué de 11 rouleaux de papier, positionnés à la verticale au centre de la semi-remorque, indique le rapport.

Selon des témoins, le camion semi-remorque où prenait place M. Vachon circulait à une vitesse trop élevée pour négocier sécuritairement la courbe prononcée où il s’est renversé. L’analyse du module GPS du véhicule lourd impliqué dans l’accident a démontré que ce dernier circulait à une vitesse entre 88 km/h et de 96 km/h juste avant le début de son renversement, signale le coroner. Au moment de l’évènement, la densité de circulation était faible, il faisait jour, le temps était clair, la visibilité était bonne et la chaussée était sèche.

De plus, selon le reconstitutionniste de la Sûreté du Québec, l’infrastructure routière et la signalisation routière n'ont pas été en cause dans l’accident.

L'enquête précise également que, selon le dossier médical de M. Vachon, il ne souffrait d’aucune maladie pouvant avoir contribué à la sortie de route.

Le coroner Nicole en conclut donc que l’ensemble des éléments recueillis démontre que M. Vachon est décédé après avoir perdu le contrôle de son camion semi-remorque qui s’est renversé dans une courbe prononcée, à cause d’une vitesse excessive et du déplacement de son chargement qui ne respectait pas les normes canadiennes et québécoises sur l’arrimage.