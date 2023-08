Incendie à Saint-Georges: une quinzaine de personnes sans logement

Quelque 15 personnes ne pourront réintégrer leur logement à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur le coup de midi aujourd'hui, dans un édifice du 254, 119e rue à Saint-Georges.

Elles ont été prises en charge par la Croix Rouge.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, Frédéric Morin, a confirmé à EnBeauce.com que c'est un feu de friture qui a enclenché le brasier à partir de la cuisine d'un appartement situé au rez-de-chaussée. Ce dernier, et deux autres aux étages, sont une perte totale pour ce bâtiment qui compte neuf logements.

Les pompiers ont passé plus de six à maîtriser l'élément destructeur qui était concentré principalement dans l'entretoît. Des renforts sont venus des SSI de Beauceville et de Saint-Éphrem-de-Beauce.

Collaboration spéciale aux photos: Yvon Thibodeau.