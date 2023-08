Une voiture a enfoncé une résidence de la 120e rue à Saint-Georges vers 14 h 30 cet après-midi. La personne au volant a fait un malaise et a terminé sa course dans le mur de briques. Après avoir été rencontrée par les ambulanciers sur place, celle-ci a refusé le transport hospitalier et ne présentait aucune blessure apparente. Selon les ...