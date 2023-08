Saint-Georges: inondation sur la 1re avenue

Voir la galerie de photos

Après les fortes pluies du milieu de journée, la 1re avenue de Saint-Georges a connu plusieurs inondations. Le secteur est à éviter.

Alors que les travaux de démolition étaient encore en cours sur la 120e rue, la petite rivière Ardoise, située très proche, a vu son débit fortement augmenté.

Cette montée soudaine a obligé les travailleurs à démonter les planches de bois posées en protection sur cette dernière. L'eau est ensuite passée par-dessus les barrières en bas de la 1re avenue, entrainant une inondation et sa fermeture.

Les services de secours et de la Ville sont actuellement sur place afin de nettoyer les débris, c'est pourquoi la 1re avenue est fermée entre la 118e et la 125e rue, au moins jusqu'à 16h le temps de finir cette opération. Il est possible de faire un détour par la 2e avenue.

En ce qui concerne les autres inondations dans l'ouest de Saint-Georges aujourd'hui, Richard Poulin, aux services de communications de la Ville, a indiqué que la situation se résorbe assez rapidement. « Tant sur la 30e avenue, près de l'aéroport, que sur le rang Saint-Évelyne dans le secteur de Saint-Jean-de-la-lande », a-t-il précisé.