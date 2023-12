L'opération policière à Saint-Joseph visait des infractions en matière d’armes à feu

Les individus qui ont été arrêtés le mercredi 6 décembre sur la route 173 à Saint-Joseph-de-Beauce sont âgés entre 19 et 32 ans et originaires de la région de Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à leur arrestation relativement à des infractions en matière d’armes à feu. Ils ont également saisi, dans chacun des véhicules impliqués, une arme de poing chargée.

Kevin Bédard Morin 19 ans et Guillaume Vincent Proulx 32 ans ont comparu le 7 décembre au palais de justice de Québec. Ils font face à divers chefs d’accusation en lien avec les armes à feu.

Vince Bergeron, 26 ans fait face lui aussi à divers chefs d’accusation en lien avec les armes à feu en plus d’une accusation de conduite dangereuse pour les évènements du 6 décembre.

D’autres chefs, notamment de tentatives de meurtre et d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en lien avec l’évènement de violence impliquant une arme à feu survenu le 3 novembre dernier sur l’autoroute 40 à Québec, ont été déposés envers Vince Bergeron.

L’enquête se poursuit. D’autres arrestations pourraient survenir en lien avec divers événements de violence armée survenues dans les dernières semaines dans la région de Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).