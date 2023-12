Environ 200 automobilistes interpellés lors de l'ONC Alcool-drogues

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce Sartigan, en collaboration avec des agents de la GRC et des Contrôleurs routiers Québec, ont effectué des contrôles routiers dans le cadre de l’ONC alcool drogues le vendredi 8 décembre.

Ce soir-là, trois différents endroits ont été ciblés à Saint-Georges entre 19 h et 23 h. Environ 200 automobilistes ont été interpellés. Au total, cinq conducteurs ont dû se soumettre au test de dépistage d’alcool à l’aide de l’appareil de détection approuvé.

Rappelons que l’alcool ou la drogue demeure l’une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec. Entre 2017 et 2021, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves.

Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du Québec, l’Association des directeurs de police du Québec et la SAAQ. Elle se poursuit jusqu’au 2 janvier prochain.