Saint-Georges: trois personnes arrêtées pour conduite en état d'ivresse

Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont arrêté trois personnes pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool entre le 24 novembre et le 2 décembre.

Le 24 novembre, l'intervention a eu lieu un peu avant minuit sur la 118e rue à Saint-Georges alors qu'un homme âgé de 43 ans de Saint-Georges conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a fourni des résultats de tests à l’éthylomètre supérieur à la limite permise par la loi. Le véhicule impliqué a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

Puis, le 2 décembre en soirée, les policiers ont tenu un point de contrôle alcool/drogues à l'intersection entre la 1e avenue et la 30e rue à Saint-Georges. Un homme âgé de 23 ans de Saint-Georges a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni des résultats de tests à l’éthylomètre avec des taux supérieurs à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Toujours dans la soirée du 2 décembre, les agents sont intervenus face au 11 400 1e avenue à Saint-Georges pour une sortie de route. Une jeune conductrice âgée de 22 ans de Saint-Georges a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un lampadaire. Elle a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a échoué les tests à l’éthylomètre avec des résultats de plus de deux fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Prévention et police de proximité

Le sergent Mario Thiboutot, en collaboration avec une institution bancaire, a présenté au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des Pins, une conférence traitant des diverses fraudes envers les ainés. Plus de 30 ainés ont assisté à la rencontre du mardi 28 novembre.

Dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes, qui se tenaient du 25 novembre au 6 décembre, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont fait une activité en collaboration avec la Maison Le Havre Éclaircie de Saint-Georges et l’Organisme Communautaire ReBâTir. L'intervention s'est déroulé le mercredi le 29 novembre de 7 h 15 à 8 h 30 face au 11 121 1e avenue à Saint-Georges. Ce jour-là, ils ont tenu un point de sensibilisation où des feuillets informatifs sur la cause étaient distribués à plus de 300 automobilistes.

Le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS), Frédéric Breton, a rencontré deux classes de 4e année pour présenter le métier policier et répondre aux questions. Plus de 60 jeunes de l’École Lacroix à Saint-Georges, ont assisté à ces rencontres le 30 novembre.

Enfin, le mardi le 5 décembre en après-midi, le sergent Mario Thiboutot, en collaboration avec Johanne Bouchard (d'une institution financière) ont présenté une conférence sur les fraudes envers les ainés au Centre du troisième âge St-Martin à Saint-Martin. Plus de 15 personnes ont participé à cette rencontre. Plusieurs questions ont été posées et bon nombre de conseils ont été donnés.