Incendie à Saint-Gédéon: la Ferme Gédésoeufs a perdu plus de 20 000 poules

L'incendie qui a ravagé un poulailler de la Ferme Gédésoeufs Inc., le vendredi 29 décembre dernier, a causé la perte de 20 600 poules, soit la totalité des oiseaux de l'exploitation.

Pour rappel, l'incendie avait demandé l'intervention des Services de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-Théophile et Saint-René et Saint-Robert-Bellarmin.

L'enquête pour tenter de déterminer les causes cet incendie est toujours en cours.

« Il ne semble pas avoir de cause évidente. On doit attendre que les gens d’assurance terminent leur travail pour commencer le nettoyage du site », a expliqué Charles-Éric Bouchard, propriétaire gérant de la Ferme Gédésoeufs Inc. à EnBeauce.com.

En effet, le bâtiment, qui datait de 2016, ainsi que les animaux qui étaient à l'intérieur sont une perte totale pour l'éleveur.

« De notre côté, on est en planification stratégique pour essayer de transformer cet incident en opportunité. On vise une reconstruction en 2024 », a complété le propriétaire.

Néanmoins, personne n'a été blessé lors de cet incident et les deux bonbonnes de propane situées à proximité, ont réussi à être sécurisées par les pompiers.