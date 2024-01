Le rapport du coroner Me Donald Nicole concernant le décès de Sidjyna Ferreira Joacin survenu le 21 septembre 2022 à Saint-Georges conclu à une noyade accidentelle.

La petite fille âgée de deux ans est décédée à son domicile vers 14h ce jour-là alors que, comme à l’habitude, elle prenait son bain (dans 10 à 15 centimètres d’eau), avec sa sœur plus âgée et sous la supervision d’un proche. Ce dernier est sorti entre 5 et 6 minutes de la pièce pour récupérer des couches et des vêtements.

À son retour, cette personne a découvert la petite Sidjyna Ferreira Joacin « inanimée et allongée en position ventrale, avec le visage sous l’eau ». Elle a alors alerté les secours et a commencé des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers ont pris le relais à leur arrivée, et ce, jusqu’à ce que l’enfant soit transporté à l'urgence de l’hôpital de Saint-Georges.

« Malgré les efforts du personnel médical, il fut impossible de rétablir les fonctions vitales de l’enfant », précise le rapport.

Suite à son décès, une autopsie et des examens approfondis ont été effectués. La petite fille ne présentait aucune marque de violence et l’environnement dans lequel elle se trouvait ne montrait pas non plus qu’il y aurait eu des gestes violents. Le rapport conclut donc à une noyade accidentelle.

Le rapport souligne que « selon la Société de sauvetage du Québec indique que les noyades d'enfants de 0 à 5 ans dans les baignoires surviennent lorsque la personne responsable est sortie de la pièce. De plus, une noyade ne prend que 15 à 20 secondes à se produire. »