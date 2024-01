L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme recherche Julien Carameaux-Perez

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme demande l’aide de la population afin de retrouver Julien Carameaux-Perez, 31 ans, de Québec, recherché pour des infractions en lien avec du proxénétisme, une agression sexuelle et des voies de fait.

Description

Taille : 1,67 m (5 pi 5 po)

Poids : 68 kg (149 lb)

Cheveux : bruns courts

Yeux : bruns

Particularité : homme latino-américain ; peut porter des perruques de femme. Arbore des tatouages (cou-oreille droite). A un cœur sur la main droite et l’inscription « Annia » sur la main gauche.

Toute personne qui apercevrait Julien Carameaux-Perez est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme est une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée afin de lutter efficacement contre le proxénétisme, la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile et ce, de l’échelle régionale à internationale. L’EILP est formée de membres du Service de police de la ville de Montréal, du Service de police de la ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l’agglomération de Longueuil, du Service de police de la ville de Gatineau, de la Gendarmerie Royale du Canada et de la Sûreté du Québec.