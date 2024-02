Scott: le Bar de L'O lourdement endommagé par un incendie

Voir la galerie de photos

Le Bar de L'O, situé au 501 route du Président-Kennedy à Scott, a été lourdement endommagé par un incendie survenu très tôt ce vendredi matin.

L'alerte générale du Service de sécurité incendie (SSI) de Scott a été sonnée vers 5 h 30. Avant mettre d'être arrivés place, les pompiers avaient déjà la confirmation que de la fumée et des flammes étaient visibles à l'entrée du bâtiment.

« Il y a eu une propagation au niveau de la structure, dans l'entretoit. Les dommages concernent surtout l'entrée principale et l'intérieur du bâtiment », a expliqué Nicolas Roy, directeur des services incendies de Scott, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Les dégâts sont considérables. « C'est un vieux bâtiment qui a été agrandi, puis agrandi, avec une structure isolée au bran de scie. Le feu est monté sur le mur extérieur et s'est propagé dans l'entretoit. Pour éviter qu'on ait une propagation à la grandeur du bâtiment, on a dû mettre beaucoup d'eau et avoir une belle force de frappe. »

Les pompiers de Saint-Bernard, Sainte-Marie et Sainte-Hénédine ont été demandés en entraide, ainsi que ceux de Saint-Isidore. « On n’a pas de réseaux d'eau pour le combat d'incendie donc on avait besoin de beaucoup de camions-citernes. » Au plus gros de l'incendie, environ 55 pompiers étaient sur place.

Au moment d'écrire ces lignes, les derniers soldats du feu présents sur place en étaient à ramasser leurs équipements.

Le dossier est présentement entre les mains de la Sûreté du Québec. « On m'a expliqué qu'il y a des caméras de surveillance, ce qui devrait faciliter probablement l'enquête », a conclu Nicolas Roy.