Beauce-Sartigan: nombreuses interpellations pour alcool au volant

Plusieurs points de contrôle « alcool et drogue » ont été érigés dans la région de Chaudière-Appalaches du 22 au 24 février, et ce, en marge des opérations Influence et Impact VHR.

Au total, 320 conducteurs de véhicules routiers ont été interpellés et 75 conducteurs de véhicules hors route ont été vérifiés lors de ces opérations. Certains d’entre eux ont été interceptés et arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies, leurs permis de conduire a donc été suspendus et certains véhicules ont été saisis. De plus, 26 constats d’infraction ont été émis pour diverses infractions.

Pour le territoire du centre de service de Saint-Georges, les opérations ont été effectuées dans les municipalités suivantes :

- Saint-Georges,

- Beauceville,

- Saint-Luc-de-Bellechasse (près du Massif du Sud),

- Saint-Magloire (près du Massif du Sud),

- Sainte-Sabine (près du Massif du Sud),

- Saint-Camille-de-Lellis.

Notons également que le 22 février, les policiers de la MRC de Beauce Sartigan ont intercepté et arrêté un homme âgé de 49 ans, de Saint-Georges, lors d’un point de contrôle érigé sur la 1ère avenue face au 112 21 à Saint-Georges. Il a été interpellé pour conduite avec les capacités affaiblies et refus de subir le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, le jour suivant, les policiers ont intercepté et arrêté un homme âgé de 29 ans, originaire aussi de Saint-Georges, lors d’un point de contrôle érigé cette fois-ci, sur la route 204 au coin de la 1ère rue Sartigan à Saint-Georges. Il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un résultat supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

Une dame âgée habitant sur la 82e rue à Saint-Georges a reçu un appel téléphonique d’un faux représentant d’une institution bancaire le 23 février. Celui-ci l’informant que ses cartes de guichets et de crédits avaient été fraudées, qu’elle devait les placer dans une enveloppe avec ses numéros d’identification personnelle sous son tapis extérieur, qu’un policier passerait les récupérer pour compléter une enquête. La victime a subi une perte monétaire dans ce dossier.

Prévention et police de proximité

Le sergent Mario Thiboutot a présenté au Cercle des Fermières de Sainte-Justine une conférence portant sur les fraudes envers les aînés. Plus de 25 personnes étaient présentes à cette présentation du 20 février. Beaucoup d’échanges et de questions ont été partagés durant cette conférence.

Début du mois de la prévention de la fraude

La 20e édition du Mois de la prévention de la fraude se déroulera tout au long du mois de mars.

Cette année encore, la Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada, l’Autorité des marchés financiers et plusieurs autres partenaires dont le Forum de la prévention de la fraude, co-présidé par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence.

Des informations seront disponibles sur les pages Facebook et Twitter de la Sûreté du Québec ainsi qu’en consultant la page web : Prévention de la fraude – Sûreté du Québec (gouv.qc.ca).

La Sûreté profite aussi de l’événement pour lancer le volet prévention de sa chaîne SQtv maintenant accessible sur YouTube.