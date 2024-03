Incendie sur la 1re avenue : retour sur une nuit difficile

Voir la galerie de photos

Depuis 18h ce samedi 16 mars, les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont tenté d'éteindre un incendie ayant pris au niveau du toit d'un immeuble de la 1re avenue.

Vers minuit ce dimanche 17 mars, une pelle mécanique a été demandée sur place afin de mettre le bâtiment, qui est une perte totale, à terre.

Les événements ont débuté vers 17h50 ce samedi, alors que plusieurs appels ont été recensés au 9-1-1 pour une épaisse fumée sortant du bâtiment abritant le restaurant Chez Francine, sur la 1re avenue.

À l'arrivée des pompiers du SSI de Saint-Georges, l'incendie avait éclaté et de grosses flammes étaient visibles.

« Quand on s'est mis en direction de la caserne, on a vu une importante colonne de fumée en centre-ville. Une fois sur place, notre première priorité était l'évacuation, on avait quand même 13 logements répartis sur trois étages », a déclaré Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges.

Par la suite, les hommes du feu ont tenté une approche défensive en attaquant l'incendie de l'intérieur, mais en vain, car le feu s'est propagé à la grandeur du toit.

« On a dû se retirer étant donné qu'il y avait un affaissement du toit. On a opté pour une stratégie défensive, qui visait à protéger les deux bâtiments voisins, car ces derniers étaient très proches », a continué le directeur.

Finalement, en début de nuit, les pompiers, qui n'arrivaient pas à atteindre tous les foyers d'incendie, ont fait le choix d'appeler une pelle mécanique pour compléter l'extinction.

Concernant les causes de l'incendie, une enquête est actuellement en cours pour tenter de mieux les comprendre. Il est néanmoins à souligner qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Il est possible de visionner la vidéo complète de l'incendie, de ces débuts à la destruction finale, ci-dessus.