Stupéfiants: un homme de 29 ans arrêté à Tring-Jonction

Les policiers de la MRC Beauce-Centre ont procédé, hier, à deux perquisitions dans le secteur de la rue Principale ainsi que dans un véhicule à Tring-Jonction.

Un homme de 29 ans de l'endroit a été arrêté et libéré pour la suite des procédures. Il pourrait répondre de plusieurs accusations en matière de stupéfiant.

Les perquisitions ont permis de saisir:

— Plus de 250g de cannabis illicite;

— une certaine quantité de cocaïne;

— près de 150 graines de cannabis;

— plus de 5 plants de cannabis;

— près de 40 grammes de concentré de cannabis;

— près de 15 grammes de haschisch;

— près de 60 grammes de psilocybine (champignons);

— un certain montant d’argent comptant ;

On a également saisi divers équipements servant au trafic de stupéfiants, dont un véhicule Toyota Corolla 2014, à titre de bien infractionnel.

Notons que ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener à bien cette opération.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.