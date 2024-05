Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a remis son rapport d’enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant l'incendie de la 119e rue à Saint-Georges.

Ce jour-là, le 14 août 2023, une personne a est décédée lors d’une intervention impliquant la Sûreté du Québec. Pour cette raison, le BEI a complété son enquête sur les circonstances entourant l'intervention.

Ainsi, c'est sur la base de ce rapport que le DPCP déterminera s'il y a lieu de porter des accusations contre les policiers impliqués, en fonction de son appréciation des faits analysés à la lumière du droit applicable.

Ce document contient l’ensemble des composantes de l’enquête. On y retrouve les déclarations des témoins et des personnes impliquées, ainsi que la preuve matérielle recueillie et les expertises s’y rattachant. Ces éléments sont sensibles étant donné leur nature et soulèvent des questions de protection des renseignements personnels. Par conséquent, aucune information supplémentaire extraite de l’enquête ne sera divulguée.