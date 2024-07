La rivière des Plante fait des dommages

Voir la galerie de photos

Le chantier pour remplacer un petit pont enjambant la rivière des Plante sur la route 173 à Beauceville, a subi des dommages en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région.

En effet, les travaux de déviation de la rivière, complétés hier, n'auront même pas duré 24 heures, puisque le cours d'eau s'est gonflé, emportant les remblais de polythène qui avaient été installés.

La route de déviation a quant à elle tenu le coup, et la circulation est toujours possible dans le secteur.

Environnement Canada rapporte que les orages ont amené près de 60 millimètres de pluie en moins de deux heures sur Beauceville.

Dans la ville, on assiste à un débordement du réseau pluvial, depuis environ 8 h ce matin sur la route 108. Celle-ci est fermée à partir du numéro civique 253 jusqu'au pont et une bonne partie de l'avenue Lambert, en direction Sud vers notre-Dame-des-Pins. Les abords du pont et le centre-ville sont à éviter.

Les résidents qui auraient des photos peuvent nous les acheminer à: [email protected]

Vidéo de la rivière des Plante: Martin Jacques, collaboration spéciale