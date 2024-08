Incendie à Saint-Georges: la Sûreté du Québec enquête

Voir la galerie de photos

La Sûreté du Québec enquête présentement sur l’incendie qui a détruit un bâtiment résidentiel de Saint-Georges ce mercredi soir.

En effet, il pourrait s’agir d’un événement suspect selon ce qui a été mentionné par Béatrice Dorsainville, du service des communications du corps policier. « Il va y avoir un enquêteur et un technicien en scène incendie aujourd’hui sur place. »

Deux personnes ont été transportées au centre hospitalier parce qu’elles avaient inhalé de la fumée, mais personne n’a été blessé. Il s’agit des habitants de l’appartement au premier étage. Personne ne se trouvait dans celui du deuxième étage où l’incendie s’est déclaré.

Rappelons que l’événement a eu lieu au 520 de l’avenue de la Chaudière vers 22 h 15 hier. Une colonne de fumée était visible à plusieurs kilomètres autour et le deuxième étage ainsi que le toit de la résidence étaient déjà complètement embrasés à l’arrivée des pompiers. « L’incendie menaçait de se propager à la maison juste à côté, donc on a adopté une stratégie offensive pour contenir l’incendie et éviter que ça se propage. Heureusement, l’autre bâtiment n'a pas été endommagé », a expliqué Frédéric Morin, chef du Service de sécurité incendie de Saint-Georges.

Au total, une trentaine de pompiers ont travaillé sur les lieux jusqu’à deux heures du matin.