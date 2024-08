Accident mortel dans une carrière à Lambton : un camionneur perd la vie

Les policiers de la MRC du Granit ont été demandés, ce mercredi 28 août, dans le 4e rang à Lambton pour un homme ayant eu un accident avec son camion de travail. Malheureusement, le conducteur est décédé des suites de ses blessures.

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Lambton ont aussi été appelés avec leur unité de désincarcération ainsi qu'une ambulance.

D'après les communications de la Sûreté du Québec, un homme aurait perdu le contrôle de son camion alors qu'il travaillait dans une carrière exploitée par l'entreprise de Saint-Georges, Giroux & Lessard Ltée. Le camion se serait alors renversé pour finir sa route dans un boisé.

L'homme, qui présentait d'importantes blessures, a rapidement été désincarcéré du véhicule puis transporté au Centre Hospitalier de Saint-Georges. Il est décédé un peu plus tard dans la soirée.

À noter qu'une enquête de la Sûreté du Québec et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont actuellement en cours pour tenter de connaître les causes de cet accident.