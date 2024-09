Un bâtiment de l'Usine Sartigan entièrement détruit par les flammes

Voir la galerie de photos

L'un des bâtiments de l’Usine Sartigan à Saint-Honoré-de-Shenley a été entièrement détruit par les flammes cette nuit.

Le service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité a reçu l’appel d’urgence vers 21 h 20 vendredi soir. « À notre arrivée sur les lieux, on a constaté que c’était un incendie généralisé. Le bâtiment était en feu sur toute sa superficie, a expliqué Richard Gosselin, chef du SSI de Saint-Honoré-de-Shenley, à EnBeauce.com. L’objectif était de s’assurer qu’il n’y ait pas de propagation aux autres bâtiments. »

Les services incendies de la Haute-Beauce, de Saint-Martin et de Saint-Benoît-Labre ont été appelés en renfort. Ainsi, une cinquantaine de pompiers ont travaillé sur les lieux jusqu’aux petites heures du matin.

Le manque d’eau a apporté une certaine difficulté au travail des pompiers. « C’est sûr qu’il n’y a pas de réseau d’eau dans ce coin-là. Mais il y a un petit lac à environ 700 ou 800 pieds, alors on a créé un réseau temporaire. Ce lac nous a vraiment aidé. » De plus, des camions-citernes faisaient des aller-retour vers un autre lac un peu plus loin pour être certains d’avoir assez d’eau pour l’intervention.

Ce samedi matin, on distinguait encore de la fumée et quelques flammes sous les décombres de l’usine qui est entièrement détruite. Cependant, c’est une situation normale selon Richard Gosselin. « C’est certain que ça va continuer de brûler encore quelques jours. Ce sont des restants de bois qu’il y a à l’intérieur du bâtiment, c’est difficile de tout éteindre », a-t-il expliqué.

Notons qu’une pelle mécanique est également venue leur donner main forte durant la nuit.

Les pompiers devraient revenir dans la journée pour éteindre encore quelques braises.

Il ne s'agit pas d'un incendie criminel, mais les causes et circonstances sont encore sous enquête.

Sauvegarder les emplois

Dany Quirion, maire de Saint-Honoré-de-Shenley et préfet de la MRC Beauce-Sartigan s'est rendu sur place ce samedi matin pour voir l'étendue des dégâts et montrer son soutien aux propriétaires des lieux.

Il a confié à EnBeauce.com être touché par les événements, d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième scierie qui est victime d’un incendie cette année dans cette municipalité. En effet, la scierie PR Lumber avait également été rasée par les flammes le 26 février dernier.

Déjà en communication avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, le maire souhaite sauvegarder les emplois et soutenir l’entreprise. « Moi mon objectif c’est de les laisser se reposer moralement et puis, en début de semaine prochaine, on va regarder leurs intentions et j’espère qu’ils auront les appuis nécessaires pour rebâtir et redonner les emplois dans le secteur, a ajouté Dany Quirion. C’est quand même une centaine d’emplois, c’est une industrie qui allait très bien. »

Il a conclu en soulignant l’implication de l’Usine Sartigan dans la communauté. « Ce sont des gens qui ne demeurent pas à Saint-Honoré, mais qui sont très ouverts à supporter la communauté ici. »

Également sur place, l'une des employés se désolait d'avoir perdu son emploi tout en étant reconnaissante que personne n'ait été blessé.