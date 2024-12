Une femme décède suite à un vol qualifié survenu à Saint-Anselme

Une femme âgée dans la trentaine est décédée suite à un vol qualifié survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme le jeudi 28 novembre vers 20 h.

Une autre femme, dans la vingtaine, a quant à elle été transportée au centre hospitalier pour soigner des blessures sérieuses, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

Les services d’urgences ont été appelés à se rendre sur place immédiatement. « Selon les premières informations, un individu possiblement armé aurait fait irruption dans le commerce pour commettre un vol qualifié avant de prendre la fuite à pieds », a expliqué Frédéric Dion du service des communications de la Sûreté du Québec à EnBeauce.com.

La scène a donc été protégée afin de conserver les éléments de preuves et toutes les hypothèses sont analysées par les enquêteurs. « Il y a eu des coups de feu tirés à l’intérieur », a précisé l’agent Dion.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec et les techniciens en identité judiciaire ont effectué des analyses sur la scène pour en déterminer les causes et circonstances. Le service des enquêtes contre les crimes contre la personne est chargé de ce dossier.

Pour le moment, il n’y a eu aucune arrestation.

« Pour ne pas nuire à l’enquête en cours, aucun autre détail sera dévoilé pour l’instant », a conclu Frédéric Dion.