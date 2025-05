Une pléthore de conduites avec les facultés affaiblies

Pas moins de six arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies ont été effectuées au cours de la dernière semaine par des agents de la Sûreté du Québec, des postes de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Ainsi, le 28 avril, vers 17 h 20, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont traité l’appel d’un citoyen indiquant qu’il suivait un véhicule ayant une conduite erratique sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Le véhicule a été intercepté et le conducteur de 29 ans, de Saint-Benoit-Labre, a échoué les tests à l’éthylomètre. Il aurait conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. L’homme devra faire face à des accusations liées à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et des constats d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière lui ont été signifiés.

Il a été libéré avec une citation à comparaitre. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remorqué.

Voici les autres interventions:

— Le 29 avril, vers 00 h 15, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule sur la 1re avenue à Saint-Georges, suite à une infraction au Code de la sécurité routière. Le conducteur de 26 ans, de Saint-Victor, a échoué les tests à l’éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. L’homme serait un récidiviste en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme devra faire face à plusieurs accusations: conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, interdiction de conduire en vertu du Code criminel et possession interdite de cannabis. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remorqué. Il a comparu devant le juge et a été transporté à l’Établissement de détention de Québec.

— Le 30 avril, vers 13 h 45, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan effectuaient une opération en sécurité routière face à l’aréna à Saint-Georges. Un automobiliste de 63 ans, de Saint-Martin, a commis une infraction au Code de la sécurité routière. L’homme présentait des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool. Il n'a pas collaboré avec les policiers. Des accusations de refus de fournir un échantillon d’haleine, de voies de fait sur les policiers et d’avoir proféré des menaces seront soumises au DPCP. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. L’homme a été libéré avec une citation à comparaitre.

— Ce même 30 avril, vers 23 h 30, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un automobiliste de 75 ans, de Notre-Dame-des-Pins, à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 74e rue à Saint-Georges. Le véhicule de l’homme présentait des dommages, après une collision avec une glissière de sécurité. Le conducteur présentait des symptômes de capacités affaiblies par la drogue. Un échantillon sanguin a été prélevé à l’hôpital de Saint-Georges suite à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. Le dossier sera soumis au DPCP. Son véhicule a été saisi pour 30 jours, car le conducteur avait un permis sanctionné.

— Le 2 mai, vers 16 h 10, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 27 ans, de Saint-Prosper, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, suite à une sortie de route. L’événement s’est déroulé sur la route 275 à Saint-Prosper. Des prélèvements sanguins ont été effectués. Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

— Le 4 mai, vers 20 h 30, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté une automobiliste de 22 ans, de Saint-Ludger, sur la 118e rue à Saint-Georges, suite à des crissements de pneus. La conductrice présentait des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool et la drogue. La dame a refusé de coopérer avec les policiers. Des accusations de refus de fournir un échantillon d’haleine, de possession de méthamphétamines et de possession de cigarettes de contrebande seront soumises au DPCP. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

Enquêtes criminelles

Le 2 mai, des policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à une perquisition planifiée, dans une résidence de Saint-Georges, concernant la possession de stupéfiants. Différents items ont été saisis dont environ 2 500 $ en argent, 100 grammes de cannabis, 800 comprimés de méthamphétamine, 80 comprimés de médicaments d’ordonnance, 10 ml de GHB, deux grammes de crack, et des cigarettes de contrebande. Une femme de 44 ans a été arrêtée et libérée sur promesse à comparaitre suite à la perquisition. Elle sera accusée de trafic et de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.