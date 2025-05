Une octogénaire fraudée pour près de 2 000 $

Une enquête est présentement en cours, par des agents du poste de la MRC Beauce-Sartigan de la Sûreté du Québec, concernant un cas de fraude, selon un stratagème souvent utilisé par les malfaiteurs.

En effet, une plainte a été portée par une octogénaire, le 9 mai, pour des pertes monétaires qui s’élèvent à près de 2 000$.

La dame a reçu un appel d’un homme disant travailler pour la Banque Nationale. Celui-ci lui a mentionné que des paiements automatiques n’avaient pu être prélevés et que ses cartes de crédits et débits ne devaient plus être utilisées. Il a demandé à la victime de lui remettre par téléphone toutes les informations, dont son numéro d’identifiant personnel, relatives à ses cartes bancaires. Puis, il lui a signalé que des informations supplémentaires lui seront émises ultérieurement.

Le fraudeur lui a demandé ensuite de placer toutes ses cartes dans une enveloppe, parce qu’un collègue allait se rendre chez elle pour les récupérer. Effectivement, quelques minutes plus tard, un homme s'est présenté au domicile de la dame, qui lui a remis remet l’enveloppe. Les suspects ont par la suite rapidement effectué des transactions frauduleuses et des retraits d’argent au guichet automatique.

Encore cette semaine, la Sûreté du Québec a lancé un appel à la population d'être vigilant contre les fraudes téléphoniques de plus en plus convaincantes.

Pour se protéger, le corps policier rappelle de:

• Ne jamais donner d’informations personnelles ou bancaires au téléphone, même si l’appel semble venir d’un numéro officiel

• Raccrocher immédiatement et vérifier par soi-même auprès de l’organisme ou du proche concerné en utilisant les coordonnées officielles.

• Ne jamais remettre de carte bancaire, de NIP ou de somme d’argent à une personne qui se présente à domicile.

• Valider l’identité de la personne qui appelle, même s’il s’agit prétendument d’un membre de la famille.

En cas de doute, il est recommandé de parler à un proche ou de contacter les autorités. Toute fraude peut être signalée à la Sûreté du Québec au 310-4141 (*4141 par cellulaire) ou au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

La semaine policière en bref

— Le 8 mai, vers 4 h, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’une femme de 33 ans, de Saint-Prosper, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. L’événement s’est déroulé à Saint-Prosper. Des prélèvements sanguins ont été effectués.

— Lors d’une patrouille régulière des policiers de la MRC Nouvelle-Beauce le 5 mai, vers 17 h 30, un Montréalais de 23 ans a été intercepté à l’intersection de la route 218, et de la rue Montcalm, à Saint-Lambert-de-Lauzon, en raison d’un système d’échappement non conforme. Après vérifications, il s’est avéré que le véhicule n’était pas assuré. Un constat d’infraction d’un montant de 568 $, incluant les frais, a été remis au conducteur pour ne pas avoir contracté l’assurance obligatoire de responsabilité.

— Le 7 mai, lors d’une opération de sécurité routière, un résident de Québec, âgé de 27 ans, a été intercepté sur la route 112 à Vallée-Jonction. Le camionneur n’avait pas vérifié l’état des freins de son véhicule, alors qu’une signalisation indiquait un arrêt obligatoire, à une aire de vérification des freins. Un constat d’infraction d’un montant de 593 $, incluant les frais, lui a été remis.

— Le 9 mai, vers 1 h du matin, des patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté une résidente de Saints-Anges, âgée de 23 ans, sur la route 112 à Vallée Jonction. La conductrice a été amenée au poste de Sainte-Marie, suite de l’échec au test de l’appareil de détection approuvé. Comme celle-ci a eu un résultat supérieur à la limite autorisée, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé. La jeune femme a été libérée par citation à comparaître, en attente des suites des procédures.

— Le 10 mai, vers 2 h 30, à Saint-Georges, lors d’une opération de sécurité routière, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme de 22 ans, de Saint-Georges. L’homme a échoué les tests à l’éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. L’homme devrait faire face à des accusations liées à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et des constats d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière (CSR) lui ont été signifiés.

— Le 11 mai, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu une plainte pour fraude et vol dans un véhicule. Les voleurs auraient dérobé le portefeuille du plaignant dans son véhicule, dont il avait omis de verrouiller les portières. Le contenu du portefeuille a été subtilisé et des transactions frauduleuses avec les cartes de crédit de la victime ont été effectuées pendant la nuit. Le dossier est présentement en cours d’enquête.

Long congé – Fête des Patriotes

Au cours de la longue fin de semaine qui inclut la Journée nationale des patriotes, du 16 au 19 mai, il est possible qu’il y ait un plus grand achalandage sur les routes de certaines régions du Québec.

Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent aux usagers du réseau routier l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements, tout en respectant les autres et les limites de vitesse. Des opérations de sécurité routière se dérouleront sur l’ensemble du territoire québécois.