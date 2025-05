La Sûreté du Québec recherche Carl Poulin de Notre-Dame-des-Pins

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Carl Poulin, 42 ans, de Notre-Dame-des-Pins.

Il a été vu pour la dernière fois, le 16 mai, près de la jonction de la Route 173 et de la 24e Rue, à Notre-Dame-des-Pins, alors qu’il circulait sur un vélo rouge et blanc. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,65 m (5 pi 5 po)

Poids : 68 kg (150 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bruns

Particularités : cicatrice sur le devant du cou, brûlure sur la cuisse gauche.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une casquette rouge avec un logo « Ferrari » un bermuda gris, une chemise beige et un chandail à capuchon noir.

Toute personne qui apercevrait Carl Poulin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.